‘Kẻ thì thầm siêu thanh’ X-59 QueSST tốc độ Mach 1.4 ‘xóa sổ’ tiếng nổ

Một thách thức lớn khác là tầm nhìn cho phi công: Với mũi dài che khuất hoàn toàn phía trước, X-59 loại bỏ cửa sổ truyền thống và thay bằng Hệ thống Tầm nhìn Bên ngoài (eXternal Vision System - XVS).

Bí mật công nghệ tên lửa hạt nhân Kalibr tầm bắn 2.500km, đầu đạn 500kg làm rúng động thế giới

Hệ thống này sử dụng các camera độ phân giải cao 4K để truyền hình ảnh thời gian thực lên màn hình 4K trong buồng lái, mang lại góc nhìn rộng hơn và an toàn hơn so với kính chắn gió thông thường.

Phi công Nils Larson, người điều khiển chuyến bay đầu tiên, ngồi ở vị trí gần giữa máy bay, nơi ông có thể tập trung vào dữ liệu mà không bị phân tâm bởi thiết kế khí động.

Các linh kiện khác được tái sử dụng thông minh từ các máy bay hiện có để tiết kiệm chi phí và thời gian: Vòm kính và ghế ngồi từ T-38 Talon, càng đáp từ F-16 Fighting Falcon, hệ thống hỗ trợ sự sống từ F-15 Eagle, giúp X-59 trở thành một "siêu phẩm lai tạp" hiệu quả.

Hình ảnh mô hình tỷ lệ nhỏ X-59, chụp bên trong Đường hầm Gió Siêu Thanh của Trung tâm Nghiên cứu Glenn NASA trong một thử nghiệm sonic boom. Ảnh: NASA

Về thông số kỹ thuật, X-59 được tối ưu hóa cho sứ mệnh nghiên cứu chứ không phải sản xuất hàng loạt, với trọng tâm vào hiệu suất siêu thanh yên tĩnh.

Xe tăng K1 'quái vật thép' 50 tấn, pháo 120mm, tốc độ 65km/h, tăng tốc từ 0-32km/h chỉ trong 9,4s

Máy bay có sải cánh hẹp chỉ khoảng 9,1 mét, kết hợp cánh tam giác quét ngược sắc nhọn (sharply swept delta wing) để giảm lực cản ở tốc độ cao.