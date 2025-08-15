Kẻ sàm sỡ bị cô gái truy đuổi, đánh ở Metro TPHCM: Nhiều người nhận là nạn nhân

Đến nay Công an phường Bến Thành, TPHCM vẫn đang tạm giữ để củng cố hồ sơ, xử lý đối với L.P.V.C. (33 tuổi) vì bị tố cáo sàm sỡ phụ nữ khi đi Metro ở TP.HCM.

Được biết, trong chiều 14/8 công an tạm giữ C. để lấy lời khai. Công an cũng đưa 2 cô gái về trụ sở để trình báo sự việc, gồm chị P. (20 tuổi) và chị V. (19 tuổi).

L.P.V.C. bị giữ tại Công an phường Bến Thành. Ảnh: T.L.

Trong đó, chị P. là người trực tiếp tố cáo C. đã có hành vi dùng tay sờ mó, sàm sỡ chị khi đi tàu Metro số 1 từ ga Thủ Đức về ga Bến Thành trong chiều 14/8.

Còn chị V. trước đây cũng từng bị C. sàm sỡ khi đi tàu Metro chiều 13/7. Chiều 14/8, chị đi tàu Metro và tình cờ chạm mặt lần thứ 2 với C.

Chị V. cho biết, thời điểm đó, khi chị ngồi trên tàu Metro thì chính C. đã tiếp cận, đến ngồi gần. Cũng là bộ dạng để ba lô trước ngực, mặc áo khoác dài tay, C. luồn tay phía dưới để tiếp cận cơ thể chị V.