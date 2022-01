Tối 19/1, thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất, TP Hà Nội cho biết, cảnh sát xác định nghi phạm chính trong vụ bạo hành bé gái 3 tuổi bị ghim 9 cái đinh vào đầu. Đối tượng chính là người tình của mẹ cháu bé.



Hiện, Công an huyện Thạch Thất bàn giao đối tượng T.H (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất) cho phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội để làm rõ sự việc. Theo vị này, đối tượng T.H là bạn trai của chị N.T.L (trú huyện Thạch Thất) - mẹ bé N.A.

Hình ảnh chụp Xquang hộp sọ bệnh nhi. Dân mạng tràn vào facebook thả phẫn nộ Ngay sau khi đối tượng H. bị cơ quan công an tạm giữ, cư dân mạng đã tìm ra tài khoản Facebook được cho là của "gã nhân tình" N.T.H - nghi phạm gây ra những vết thương trên đầu bé A.



Trên trang cá nhân, N.T.H. không thường xuyên chia sẻ về cuộc sống thường ngày ở chế độ công khai. Người đàn ông này thường khoe những bức ảnh tự sướng trưng diện với áo sơ mi, đồng hồ,…



Tuy nhiên, tại phần giới thiệu, H. lại có những chia sẻ dài về triết lý về cuộc sống. Nghi phạm thường khoe những bức ảnh tự sướng trưng diện với áo sơ mi, đồng hồ,… trên trang cá nhân Nhiều cư dân mạng đã phát hiện ra điều đặc biệt khi ở phần giới thiệu trên trang cá nhân được cho là của mẹ bé, xuất hiện dòng ký tự ghi chú tên viết tắt và ngày sinh nhật của N.T.H kèm biểu tượng trái tim bên cạnh. Ngay sau khi cư dân mạng tìm ra facebook được cho là của N.T.H., nhiều người đã không ngừng bày tỏ phẫn nộ trên trang cá nhân của người này và để lại những bình luận vô cùng gay gắt.



Về nghi phạm H., đại diện xã Canh Nậu cho hay, nam thanh niên này ở địa phương ai cũng biết đó là người câm, điếc. Từ bé sống cùng bà nội, khi bà mất, H. chuyển tới xưởng làm mộc sinh sống. Hắn chỉ làm các công việc phụ tại xưởng.



Những người thân của gia đình bố đẻ cháu bé đều cho biết, họ không nắm được thông tin mẹ bé đưa con đi đâu, cũng không biết "bạn trai" của mẹ cháu bé là ai. Gia đình cháu chỉ nắm được thông tin về người tình này sau khi trên mạng xã hội chia sẻ. Nghi phạm là người câm, điếc Trước đây, H. từng giới thiệu L. (mẹ bé gái nghi bị bạo hành) với gia đình, nói sơ qua chị này chưa có gia đình. Cách đây một tháng, người đàn ông chính thức đưa chị L. về ra mắt, nhưng ông A. không đồng ý khi biết L. đã có chồng và 3 con. Theo cơ quan chức năng, đối tượng T.H, chưa có tiền án tiền sự.