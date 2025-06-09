Kẻ lạ 'đột nhập' vào phòng khách sạn 5 sao khi khách nữ đang ngủ khỏa thân

Theo đó, khi nữ du khách đang ngủ trong phòng thì bất ngờ một người đàn ông lạ mặt quẹt thẻ phòng, bước vào rồi đi thẳng về phía giường.

"Tôi bừng tỉnh và hỏi anh ta đang làm gì ở đây thì nhận được câu trả lời rằng anh ta đến bảo trì thiết bị trong phòng.

Giày của tôi để ngay ngoài cửa nhưng anh ta nói không để ý nên tưởng phòng không có người', vị khách kể lại tình huống trớ trêu. Cô cho biết, thời điểm bị người lạ vào phòng, cô đang ngủ trong tình trạng khỏa thân, song rất may là vẫn đắp kín chăn trên người.