Kẻ kề dao vào cổ cướp taxi trong đêm ở Hà Nội khai gì?

Tại đây, nghi phạm đón taxi do anh Nguyễn Khắc H. điều khiển rồi đề nghị chở đi lòng vòng. Khi đến trước cửa nhà số 133 Nguyễn Tuân, Trường xuống xe và giả vờ nói chuyện tiền nong. Sau đó, nghi phạm hỏi vay tài xế taxi 200.000 đồng.

Lấy được tiền, Trường chưa xuống xe ngay mà yêu cầu anh H. chở đến phố Hoàng Đạo Thúy rồi tẩu thoát. Sau khi gây án, Trường vứt dao ở cổng chợ Nhân Chính (quận Thanh Xuân) rồi đi mua ma túy.

Quá trình giằng co với tên cướp, anh H. bị thương ở vùng mặt, cổ, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103.

Sau khi nhận tin báo về vụ việc, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Công an TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường, truy tìm nghi phạm. Đến 20h ngày 15/1, lực lượng chức năng bắt được Trường, công an thu giữ 1 gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng nghi chất ma túy heroin trong túi quần của nghi phạm. Qua giám định sơ bộ, chất bột màu trắng trên là ma túy heroin, khối lượng 0,026 gam.

Minh Tuệ