'Kẻ hủy diệt' thế hệ mới Fuchs JAGM mang 24 tên lửa, ra một đòn diệt 24 xe tăng

Trong kỷ nguyên tác chiến hiện đại, nơi xe tăng và UAV thống trị chiến trường, Fuchs JAGM - sản phẩm hợp tác giữa Rheinmetall và Lockheed Martin - xuất hiện như một ‘kẻ hủy diệt’ đích thực. Mang trong mình 24 tên lửa dẫn đường JAGM với tầm bắn 16km, hệ thống phóng thẳng đứng lần đầu tiên trên thế giới, Fuchs JAGM hứa hẹn tái định nghĩa chiến thuật chống tăng. Được giới thiệu tại DSEI 2025, liệu siêu vũ khí này có trở thành át chủ bài của NATO trước các mối đe dọa từ Nga và hơn thế nữa?

Trong bối cảnh nhiều xung đột ngày càng phức tạp, đặc biệt là với sự gia tăng của các mối đe dọa từ xe tăng và mục tiêu trên không, các công ty quốc phòng hàng đầu như Rheinmetall (Đức) và Lockheed Martin (Mỹ) đã hợp tác để giới thiệu một khái niệm phương tiện chiến đấu mới mang tên Fuchs JAGM.

Công nghệ này, được công bố tại triển lãm DSEI 2025 ở London ngày 9/9, đại diện cho một bước tiến đột phá trong lĩnh vực xe bọc thép, kết hợp nền tảng Fuchs Evolution quen thuộc với hệ thống tên lửa dẫn đường tiên tiến.

Dựa trên các nguồn tin Mezha Media, Breaking Defense và National Defense Magazine, bài phân tích sẽ khám phá chi tiết về công nghệ Fuchs JAGM, từ thiết kế và khả năng kỹ thuật đến ý nghĩa chiến lược, đồng thời đánh giá tiềm năng ứng dụng trong tác chiến hiện đại.

Thiết giáp săn tăng thế hệ mới Fuchs JAGM. Ảnh: Stew Magnuson/nationaldefensemagazine.org

Nền tảng và thiết kế của Fuchs JAGM

Fuchs JAGM được xây dựng dựa trên nền tảng Fuchs Evolution – phiên bản nâng cấp của xe bọc thép chở quân (APC) 6x6 do Rheinmetall phát triển từ những năm 1970.

Fuchs Evolution không chỉ là một phương tiện vận chuyển mà còn là một hệ thống đa năng với hơn 60 biến thể, được 9 quốc gia trên thế giới sử dụng, bao gồm Đức và các đồng minh NATO.