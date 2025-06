Kế hoạch phục thù 6 năm của Taylor Swift

Taylor Swift không chỉ đơn thuần là nghệ sĩ, còn là doanh nhân thông minh. Cô quản lý thương hiệu cá nhân như một doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ mọi khía cạnh trong sự nghiệp, từ âm nhạc, hình ảnh đến các sản phẩm liên quan.

Việc thành lập công ty riêng, Taylor Swift Productions, cho phép cô tự sản xuất và phân phối các sản phẩm như phim tài liệu, phim concert, từ đó tối đa hóa lợi nhuận và kiểm soát chất lượng.

Trong quá trình đó, The Eras Tour là thành tựu lớn nhất. Chuyến lưu diễn kéo dài 2 năm (2023-2024), với xấp xỉ 150 buổi biểu diễn trên 5 châu lục, thu về hơn 2 tỷ USD và tạo ra tác động kinh tế lên đến 10 tỷ USD cho các địa phương tổ chức.

Nhờ đó, Taylor vượt mặt Rihanna để trở thành nữ ca sĩ giàu nhất thế giới vào tháng 10/2024. Theo Forbes, Taylor sở hữu khối tài sản ròng ước tính 1,6 tỷ USD. Với sức mạnh tài chính này, chi ra 360 triệu để mua lại các album cũ không phải vấn đề phải đau đầu với nữ ca sĩ.

Thành công của chiến lược trên không chỉ phản ánh sự thông minh, nhanh nhạy của Taylor, còn cho thấy tài năng, sự bền bỉ và sự nỗ lực hết mình của Taylor Swift.

Tính riêng 2 năm 2023-2024, người đẹp làm việc hết công suất. Năm 2023, cô tung ra Speak Now và 1989 (Taylor’s Verison), rồi khởi động The Eras Tour và phát hành phim concert Taylor Swift: The Eras Tour. Sang năm 2024, cô phát hành album đôi The Tortured Poets Department (TTPD), trong khi vẫn tiếp tục bay đến nhiều thành phố khắp thế giới để lưu diễn.

Những gì Taylor làm được giúp cô "nếm trái ngọt" xứng đáng, đồng thời viết lại lịch sử của ngành âm nhạc thế giới. Cuộc đấu tranh của Taylor vượt qua phạm vi cá nhân, mà trở thành cuộc đấu tranh công khai vì quyền lợi sáng tạo. Cô góp phần thúc đầy nghệ sĩ trẻ xem xét lại hợp đồng thu âm và đàm phán quyền sở hữu bản ghi âm gốc.

Hơn thế, người đẹp cũng được ca ngợi là biểu tượng trong cuộc chiến của nghệ sĩ nữ chống lại thế lực nam giới chi phối ngành công nghiệp.