Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của TP.HCM không dễ 'về đích'

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM được giao chỉ tiêu hoàn thành tổng cộng 199.400 căn nhà ở xã hội trong 10 năm (2021 - 2030)

“Hụt hơi“ tiến độ

Ngày 8/8, TP.HCM tổ chức lễ động thổ xây dựng Dự án Nhà ở xã hội tại phường Bình Thạnh. Dự án gồm 3 block chung cư cao 20 tầng, tổng số 864 căn hộ có diện tích 40 - 76 m2. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM (chủ đầu tư Dự án) cho biết, Dự án có tổng mức đầu tư 997 tỷ đồng, mục đích cung cấp nhà ở tái định cư cho những hộ dân phải di dời để TP.HCM xây dựng dự án rạch Xuyên Tâm.

Đã từ rất lâu, TP.HCM mới có dự án nhà ở xã hội được tiến hành xây dựng. Tuy nhiên, dự án này không bán rộng rãi, mà chỉ phục vụ tái định cư.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM được giao chỉ tiêu hoàn thành tổng cộng 199.400 căn nhà ở xã hội trong 10 năm (2021 - 2030). Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến hoàn thành trên 18.000 căn; giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục hoàn thành 181.000 căn.

Tháng 8/2024, Công ty TNHH Thương mại xây dựng Lê Thành (Công ty Lê Thành) tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Lê Thành Tân Kiên. Công trình có quy mô 5 ha, giai đoạn I triển khai 2,3 ha, gồm 4 block chung cư nhà ở xã hội cao 18 tầng và 2 block nhà ở thương mại dịch vụ. Công ty Lê Thành dự kiến hoàn thành Dự án vào năm 2026, cung cấp ra thị trường 1.445 căn nhà ở xã hội theo hình thức cho thuê 49 năm. Tuy vậy, đến nay, Dự án vẫn chưa thể tiến hành xây dựng.



Ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Lê Thành cho biết, đã “theo đuổi” thủ tục pháp lý cho dự án này không dưới 5 năm. Việc tổ chức lễ động thổ, như lời thừa nhận thẳng thắn của ông Nghĩa, là “chỉ làm lấy ngày, chứ Dự án chưa hoàn chỉnh thủ tục”.



Nguyên nhân chính là do quy trình phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và cấp phép xây dựng kéo dài quá lâu. Mỗi lần điều chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của các sở, ngành, doanh nghiệp lại phải chờ thêm 1 - 2 tháng để xin ý kiến phản hồi. Quy trình này cứ lặp đi, lặp lại khiến doanh nghiệp mỏi mòn chờ đợi.



“Việc giải quyết hồ sơ dự án nhà ở xã hội chậm không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, mà còn làm tăng chi phí của doanh nghiệp”, ông Nghĩa nói.