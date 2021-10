Kế hoạch mở cửa trường học của Sở GD&ĐT TP.HCM

Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, các trường chủ động xây dựng phương án tổ chức hoạt động để phù hợp với quy định cấp độ dịch tại địa phương.

Để chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa trường trở lại, sở giáo dục đề xuất UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp trên địa bàn phù hợp với tình hình kiểm soát dịch. Phòng GD&ĐT đóng vai trò đánh giá mức độ an toàn của các trường trên địa bàn trước khi triển khai dạy học trực tiếp

Ban giám hiệu các trường phối hợp với ban quản lý xây dựng công trình ở địa phương rà soát tiến độ bàn giao trường học được trưng dụng, có kế hoạch sửa chữa.

Ngày 27/10, trả lời về kế hoạch mở cửa lại trường học sau khi học sinh đã được tiêm vaccine, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng vaccine là một trong những điều kiện cần thiết để học sinh đi học trở lại.

“Khi chúng ta tổ chức được việc tiêm vaccine mũi 1 hôm nay thì 3 tuần sau các em sẽ được tiêm mũi 2. Sau khi tiêm mũi 2 được 2 tuần, tức là sau 5 tuần nữa, chúng ta có thể tương đối yên tâm, học sinh đã được bảo vệ bởi vaccine. Như vậy, chúng ta đã đạt được một trong những điều kiện cần để có thể tổ chức cho các em đi học trở lại" - ông Đức cho hay.

Tuy vậy, ông cho biết thành phố vẫn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng vì sự an toàn của học sinh là trên hết. Việc trở lại trường còn phụ thuộc nhiều yếu tố, tinh thần an toàn đến đâu, mở cửa tới đó. Thành phố cần chuẩn bị kỹ lưỡng để mở cửa ổn định, an toàn, tránh tình trạng nay mở rồi một thời gian ngắn lại phải đóng.