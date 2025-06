Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 57: Tổng thể, thống nhất và đồng bộ

Hệ thống 1: Đổi mới thể chế và quản trị quốc gia - hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng Chính phủ số, tăng cường an ninh-quốc phòng công nghệ cao; Hệ thống 2: Phát triển công nghiệp và tự chủ công nghệ - làm chủ công nghệ lõi trong các lĩnh vực chiến lược, thúc đẩy công nghiệp nội sinh và chuyển đổi số trong doanh nghiệp; Hệ thống 3: An sinh và phúc lợi xã hội-ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, nông nghiệp, môi trường, lao động, nhà ở… nhằm nâng cao chất lượng sống và phát triển bao trùm; Hệ thống 4: Hạ tầng thông tin và dữ liệu-phát triển hạ tầng số thế hệ mới, bảo đảm tính kết nối, an toàn, tích hợp; triển khai cách mạng dữ liệu quốc gia; Hệ thống 5: Năng lực sáng tạo và văn hóa đổi mới - xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lấy con người làm trung tâm, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy học thuật, sáng tạo; Hệ thống 6: Các dự án đặc biệt quan trọng - triển khai các dự án chiến lược có ảnh hưởng lan tỏa cao như AI quốc gia, công nghệ gene, đường sắt cao tốc Bắc-Nam.

Toàn bộ các Hệ thống được cụ thể hóa thông qua danh mục Sáng kiến đột phá và Hệ thống chỉ tiêu đo lường (KPIs). Mỗi sáng kiến có định hướng nội dung, sản phẩm đầu ra, thời hạn thực hiện, cơ quan phụ trách và tiêu chí đánh giá.

Triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả

Để bảo đảm triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động chiến lược, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm như phát huy vai trò điều phối thống nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương; thiết lập mô hình quản trị hiện đại, đề cao trách nhiệm “Tổng công trình sư”;lồng ghép nội dung kế hoạch vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá theo thời gian thực; hoàn thiện cơ chế, chính sách và thử nghiệm mô hình đặc thù; huy động đa dạng nguồn lực, ưu tiên ngân sách cho sáng kiến trọng điểm; tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm tiên tiến.

Việc triển khai Kế hoạch hành động chiến lược được xác định theo 03 giai đoạn, phù hợp với mục tiêu trung hạn (đến năm 2030) và dài hạn (đến năm 2045).

Cụ thể, giai đoạn 2025-2026 là giai đoạn khởi động và thiết lập nền tảng; giai đoạn 2026-2030 triển khai đồng bộ, đánh giá giữa kỳ và giai đoạn 2030-2045 là củng cố, mở rộng và hoàn thiện.

Đây có thể coi là tấm bản đồ tổng thể, là tầm nhìn dài hạn, xác định rõ các hệ thống chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW; là kim chỉ nam, định hướng đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia./.