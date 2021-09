Kế hoạch đón 15 người vượt chốt kiểm dịch ở Bình Thuận về quê thế nào?

Ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An thông tin: "Trên hệ thống mạng văn bản chúng tôi chưa nhận được văn bản nào của cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị hỗ trợ, tiếp nhận công dân Nghệ An trong chuyến xe đông lạnh ở Bình Thuận. Nếu nhận được văn bản thì chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo tỉnh Nghệ An biết nội dung này để lãnh đạo tỉnh đưa ra quyết định".

Sáng 13/9, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân lấy lời khai tài xế Lê Văn Tuấn liên quan việc chở người trong xe đông lạnh vượt chốt kiểm dịch COVID-19 trái phép.

Qua điều tra, bước đầu xác định khoảng 22h ngày 12/9, tổ tuần tra Trạm CSGT Hàm Tân phát hiện xe đông lạnh biển số 51D-382.14 đỗ trong sân quán cơm thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Sau khi yêu cầu tài xế mở thùng xe, tổ tuần tra phát hiện 15 người, gồm cả trẻ em.