‘Kẻ giết người thầm lặng’ nguy hiểm như Covid-19 trỗi dậy ở Ấn Độ

Theo SCMP, khi Covid-19 tấn công Ấn Độ vào năm 2020-2021, những nỗ lực ngăn chặn đại dịch đã vô tình khiến cuộc chiến chống lại “sát thủ khổng lồ” tại quốc gia này trở nên nghiêm trọng hơn. Đó chính là bệnh lao.

Hơn 1.000 người chết mỗi ngày vì bệnh lao tại Ấn Độ

Ấn Độ là quốc gia chiếm 25% số ca nhiễm lao trên toàn thế giới. Mỗi năm, quốc gia này có thêm 2,8 triệu người mắc bệnh lao.

Ước tính khoảng nửa triệu người chết vì căn bệnh này vào năm 2020, chiếm 1/3 tổng số ca tử vong của toàn cầu. Căn bệnh này đã cướp đi mạng sống của hơn 1.000 người tại Ấn Độ mỗi ngày.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định vì đại dịch Covid-19, số người chết trên toàn cầu do “kẻ giết người thầm lặng” mang tên bệnh lao đã tăng lên đáng kể sau hơn một thập kỷ vào năm 2020. Những con số này làm đảo ngược nỗ lực trong nhiều năm của WHO. Các mục tiêu phòng, chống lao toàn cầu đến năm 2020 hầu hết đều chưa đạt được, mặc dù cũng có một số quốc gia và khu vực vẫn đạt được những thành công nhất định.

Tác động rõ ràng nhất là sự sụt giảm đáng kể trên toàn cầu về số lượng bệnh nhân mới được phát hiện và báo cáo. Con số này giảm từ 7,1 triệu người năm 2019 xuống 5,8 triệu người năm 2020, giảm 18% so với mức năm 2019 và thấp hơn rất nhiều so với con số khoảng 9,9 triệu người ước tính mới mắc lao năm 2020. Ấn Độ, Indonesia và Philippines là những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.



Một bệnh nhân lao được chụp X-quang ngực trong buổi tư vấn với bác sĩ tại phòng khám Médecins Sans Frontières, ở Mumbai, Ấn Độ vào đầu tháng 3. Ảnh: AFP.