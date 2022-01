Kẻ giết người bị bắt sau gần 12 năm trốn truy nã

Theo hồ sơ của Công an tỉnh Bạc Liêu, tháng 7/2010, do mâu thuẫn, Chương cùng đồng bọn sử dụng hung khí tự chế thanh toán nhóm đối đối thủ tại phường 3, TP Bạc Liêu. Các đối tượng liên quan bị cơ quan Công an bắt giữ, riêng Chương bỏ trốn nên bị truy nã đặc biệt.

Sau gần 12 năm lẩn trốn, Chương bị Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt tại một nhà trọ trên địa bàn quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh).