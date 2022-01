Kẻ găm đinh vào đầu bé gái 3 tuổi quanh co chối tội

Theo đại diện Công an TP Hà Nội, hiện chưa thể khẳng định bị can Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi) bị tâm thần và ngáo đá hay không mà phải phụ thuộc vào việc trưng cầu giám định của cơ quan điều tra.

Chiều 21/1, trả lời PV VTC News, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ bé Đ.N.A (3 tuổi, ở huyện Thạch Thất) bị người tình của mẹ bạo hành, đóng đinh vào đầu.

Thông tin ban đầu, Huyên chưa lập gia đình, chưa có tiền án, tiền sự, làm nghề thợ mộc ở quê. Ban đầu khi bị triệu tập, Huyên quanh co, phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể cháu A..

Khi cán bộ điều tra hỏi về những lần bé A. từng phải đi bệnh viện cấp cứu trước đó như bị gãy tay, nuốt đinh..., Huyên nói do bé nghịch nên ngã và tự nuốt dị vật.

Tuy nhiên, từ kết quả điều tra, phân tích, từ tài liệu của Công an huyện Thạch Thất thu thập, Phòng cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự (Công an TP Hà Nội) và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã buộc Nguyễn Trung Huyên khai nhận hành vi phạm tội.