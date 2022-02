Kẻ dọa bắn Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi là ai?

Ngày 22/2, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã xác định danh tính kẻ dùng tài khoản Facebook đăng tải thông tin với nội dung đe doạ, khủng bố lực lượng công an và cá nhân Giám đốc Công an tỉnh này.

Đó là Trần Quang Thái (34 tuổi, thường trú thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa), chủ tài khoản Facebook Thái Hoàng.