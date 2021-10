Kẻ chủ mưu đốt nhà Đội trưởng CSHS bị khởi tố thêm tội tổ chức đánh bạc

Cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về các tội và đánh bạc. Sau đó, vụ án đã được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh thụ lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục khởi tố bị can Trần Công Xuân về tội danh nêu trên.