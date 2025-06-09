Kẻ chém người, ôm súng kíp trốn trong rừng Tuyên Quang bị bắt

Nhận tin báo, Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an cơ sở và dân quân tự vệ để truy bắt.

Triệu Văn Phúc mang theo vũ khí, địa bàn rừng núi lại hiểm trở, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân và lực lượng truy bắt, song toàn bộ phương án được triển khai chặt chẽ.