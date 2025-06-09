Kẻ chém người, ôm súng kíp trốn trong rừng Tuyên Quang bị bắt

Viên Minh| 06/09/2025 20:30

Chiều 6/9, công an vây bắt thành công Triệu Văn Phúc, kẻ chém trọng thương người cùng thôn rồi mang súng kíp trốn vào rừng Nà Ta (Tuyên Quang).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, lực lượng chức năng vừa bắt giữ Triệu Văn Phúc (sinh năm 1981, trú thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm) khi người này đang ẩn náu ở khu vực rừng núi trên địa bàn.

Triệu Văn Phúc tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)
Khoảng 21h ngày 5/9, tại nhà văn hóa thôn Nà Ta, do mâu thuẫn, Phúc chém anh Bàn Hữu Sểnh (sinh năm 1989, người cùng thôn) khiến nạn nhân trọng thương. Sau khi gây án, Phúc trở về nhà lấy một khẩu súng kíp rồi bỏ trốn vào rừng.

Nhận tin báo, Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an cơ sở và dân quân tự vệ để truy bắt.

Triệu Văn Phúc mang theo vũ khí, địa bàn rừng núi lại hiểm trở, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân và lực lượng truy bắt, song toàn bộ phương án được triển khai chặt chẽ.

Đến khoảng 15h30 ngày 6/9, sau gần một ngày ráo riết truy tìm, các tổ công tác khống chế và bắt giữ Phúc tại khu rừng gần nơi ở.

Hiện Triệu Văn Phúc được đưa về trụ sở công an để phục vụ điều tra.

