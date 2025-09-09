Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già bị khởi tố thêm tội danh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quang Đạo (SN 1992, trú tại xã Đông Thạnh, TP.HCM) về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với 124 người, trong đó trong đó có 123 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, 1 bị can bị khởi tố về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, hoạt động tại nhiều địa điểm tại TP.HCM. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước.