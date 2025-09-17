Kẻ bịt mặt đột nhập chung cư mini ở Hà Nội, trộm túi xách, sàm sỡ cô gái trong đêm

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng gây phẫn nộ. Một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, che kín mặt, lao vào khu chung cư mini, lấy túi xách của một phụ nữ. Chưa dừng lại, người này còn có hành vi sàm sỡ nạn nhân, khiến cư dân địa phương vô cùng bất an.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h45 ngày 13/9 tại ngõ 444 Đội Cấn (phường Ngọc Hà, Hà Nội). Nạn nhân là chị Lê Lý Thúy H. (33 tuổi), cư dân tòa chung cư mini. Khi vừa dừng xe ở khu vực để xe, chị H. bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt áp sát, giở trò sàm sỡ rồi lấy túi xách trước khi tẩu thoát.