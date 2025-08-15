Kẻ biến thái kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để hiếp dâm nhiều lần

Hoàng Anh| 15/08/2025 17:33

Trong lúc chị N,. đi làm, đối tượng L.H.N (31 tuổi, quê Vĩnh Long) đã lẻn vào nhà dùng dao kề cổ bé gái 12 tuổi đe dọa, ép thực hiện hành vi giao cấu với mình.

Ngày 15/8, Công an xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng bắt giữ một đối tượng có hành vi hiếp dâm nhiều lần với bé gái 12 tuổi.

hiep dam (1) (1).jpg
Đối tượng N. bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: N.T

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/8, chị H. (mẹ của nạn nhân) trình báo với cơ quan công an về việc con gái mình bị đối tượng L.H.N (31 tuổi, quê xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long) xâm hại.

Cụ thể, trong lúc chị H. đi làm, N. đã lẻn vào nhà tại ấp Phước Hiệp, xã Nhơn Trạch và dùng dao kề cổ đe dọa, ép bé gái thực hiện hành vi giao cấu. Theo chị H., đối tượng này đã thực hiện hành vi này nhiều lần với con chị.

Nhận tin báo, Công an xã Nhơn Trạch đã khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng N.

Công an xã Nhơn Trạch đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng cho Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ.

