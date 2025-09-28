Kè biển sạt lở trước giờ bão số 10 đổ bộ, hàng trăm người dầm mưa bốc đá gia cố

Chiều tối 28/9, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), sóng biển đánh mạnh khiến tuyến kè biển Cửa Nhượng (đoạn qua xã Thiên Cầm) bị xói lở nghiêm trọng, đe dọa hàng nghìn người dân sinh sống ven biển.

Người dân đang phối hợp với lực lượng chức năng xã Thiên Cầm gia cố khẩn cấp bờ đê

Trước sự cố trên, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tiếp cận hiện trường, chở đá hộc, rọ thép để gia cố khẩn cấp.