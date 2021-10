Kay Trần tung 'thính' tái xuất nhưng 'na ná' hit của BigBang ?

Your browser does not support the video tag. Clip Kay Trần đệm đàn 'nhá hàng' ca khúc sắp ra mắt?

Đặc biệt, dòng chú thích "Be bold enough to dream & Brave enough to try unknow" (tạm dịch: Đủ dũng cảm để ước mơ & đủ dũng cảm để thử những điều chưa biết) cũng gây chú ý.



BigBang

Dù chưa biết thực hư thế nào nhưng netizen cũng vô cùng háo hức trước động thái "thả thính" này của nam ca sĩ.

Thu Hà

Theo VietNamNet