Kay Trần tung clip gội đầu cho mẹ, caption 'nàng dâu' gây chú ý

Your browser does not support the video tag.

Kay Trần trở nên giản dị đời thường trong clip gội đầu cho mẹ



Dòng chú thích trong clip của Kay Trần thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng



Kể từ khi sau đầu quân cho công ty của Sơn Tùng, nhất cử nhất động của Kay Trần được dân mạng đặc biệt quan tâm