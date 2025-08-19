Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada nguội lạnh

“Cô ấy bận, anh ấy cũng bận. Họ có nhiều việc phải làm và sự mới mẻ phai nhạt. Nhưng chuyện này chẳng có gì tiêu cực cả. Họ chỉ không còn liên lạc thường xuyên nữa. Điều đó có thể thay đổi, nhưng hiện tại vẫn vậy. Mọi chuyện lắng xuống rồi”, nguồn tin tiết lộ.

Ngày 18/8, Daily Mail đưa tin sự giao tiếp giữa Katy Perry và ông Justin Trudeau giảm trong hai tuần qua, sau buổi đi dạo và ăn tối thân mật ở Montreal, Canada cuối tháng 7.

Ngoài lịch trình công việc dày đặc, cựu Thủ tướng Canada cũng được cho là cảm thấy khó chịu vì quá nhiều sự chú ý đổ dồn vào mối quan hệ với ngôi sao nhạc pop đến từ Mỹ.

“Tôi biết chắc chắn Justin không hề vui vẻ khi những bức ảnh bị lộ. Đó là buổi hẹn hò đầu tiên, rồi những bức ảnh bị phát tán và mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Anh ấy không hề mong muốn điều đó xảy đến”, nguồn tin chia sẻ.

Người trong cuộc nói thêm ông Trudeau không chuẩn bị cho việc trở thành tâm điểm khi hẹn hò với Katy Perry. Nó dường như quá nhiều và vượt quá sức chịu đựng của chính trị gia sinh năm 1971.