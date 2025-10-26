Katy Perry công khai yêu cựu Thủ tướng Canada

Ngày 26/10, TMZ gây chú ý với tiêu đề bài báo: “Katy Perry, Justin Trudeau chính thức công khai rồi: Chúng tôi đang hẹn hò”.

Theo trang tin Mỹ, cặp đôi không trực tiếp lên tiếng, nhưng xác nhận tin hẹn hò bằng cách tay trong tay xuất hiện tại Crazy Horse Paris, câu lạc bộ thoát y mang tính biểu tượng của Paris, Pháp, vào tối 25/10 (giờ địa phương). Họ tham gia buổi biểu diễn tạp kỹ để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 41 của Katy Perry.

Katy Perry công khai hẹn hò cựu Thủ tướng Canada. Nguồn: TMZ.

Trong đoạn video độc quyền, Katy diện váy hai dây đỏ bó sát, khoe đường cong quyến rũ. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Canada diện vest đen kết hợp áo phông cùng màu vừa lịch lãm, lại trẻ trung.

Sau buổi biểu diễn, hai người nắm chặt tay nhau bước ra khỏi quán rượu. Chào đón họ là người hâm mộ và nhiếp ảnh gia. Một người hâm mộ tặng giọng ca Roar hoa hồng nhung và chúc mừng sinh nhật cô. Hai người tiếp tục đi bộ đến chiếc xe chờ sẵn và rời đi. Suốt quá trình đó, họ tươi cười rạng rỡ, không hề né tránh ống kính máy ảnh.