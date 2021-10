Kathy Uyên truyền bí quyết độc đáo giúp Á hậu Kim Duyên phát âm tiếng Anh chuẩn

Xuất hiện và cố vấn cho Kim Duyên về kỹ năng phát âm khi sử dụng tiếng Anh, bằng trải nghiệm bản thân, diễn viên - đạo diễn Kathy Uyên tiết lộ một phương pháp độc đáo để giúp Kim Duyên rèn luyện kỹ năng phát âm. Đáp lại sự hướng dẫn tận tình của Kathy Uyên, đại diện Việt Nam Kim Duyên chủ động thực hiện theo hướng dẫn nhiều lần để có được kết quả ưng ý nhất.

Cũng trong một diễn biến khác, Hoa hậu - doanh nhân Ngọc Diễm thẳng thắn nói với Kim Duyên: “Những cái liên quan đến ngữ điệu hay giọng nói thì trong một thời gian ngắn khó mà thay đổi một sớm một chiều”. Cùng với Kathy Uyên và Ngọc Diễm, Á hậu - đạo diễn Hoàng My cũng tham gia cố vấn cho Kim Duyên tại phần ứng xử giả định. Giao tiếp 100% bằng tiếng Anh, Hoàng My nhận xét: “Thực ra tôi nghĩ bạn nên có một câu trả lời ngắn gọn hơn, chắn chắn hơn thì mọi người sẽ hiểu được quan điểm của bạn”. Kathy Uyên cũng đồng ý với ý kiến của Hoàng My: “Bạn trả lời càng dài thì giám khảo sẽ càng có nhiều cơ hội để nhận thấy được điểm yếu của bạn”.