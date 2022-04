Katalon hợp tác với Đại học Khoa học tự nhiên và Fulbright đào tạo nhân lực chất lượng cao

Theo báo cáo của Linkedin về Danh sách các việc làm triển vọng năm 2021 (Jobs on the rise in 2021), nhu cầu đối với các chuyên gia công nghệ có kinh nghiệm về trí tuệ nhân tạo là rất lớn, với nhu cầu tuyển mới tăng bình quân 74% mỗi năm (bắt đầu từ năm 2017). Các chức danh như Chuyên gia nghiên cứu Máy học (Machine Learning Researcher), Kỹ sư Máy học (Machine Learning Engineer), và Chuyên gia Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Specialist) đều xếp thứ hạng cao.