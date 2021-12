Karina (aespa) lép vế vũ đạo khi cùng nhảy chung với đàn chị SNSD

Mới đây, 2 thành viên aespa là Karina và NingNing xuất hiện cùng đàn chị Hyoyeon trong video vũ đạo Dreams Come True. Đây là lần đầu tiên main dancer của SNSD và aespa có cơ hội "so tài" chung một khung hình. Chính vì vậy, đã có những ý kiến so sánh nổ ra sau khi video được đăng tải.

Hyoyeon nhảy vũ đạo Dreams Come True cùng 2 thành viên aespa

Khi cùng thực hiện một động tác vũ đạo với đàn chị SNSD, Karina bị cho là "kém mượt", thiếu sự uyển chuyển so với Hyoyeon. Vũ đạo tay và chân qua sự thể hiện của Hyoyeon vừa gọn gàng, đơn giản, vừa có sự tiết chế về lực mà vẫn đủ mềm mại, bắt mắt.

Trong khi đó, phong cách nhảy của Karina lại tỏ ra khá "cồng kềnh", thậm chí bị chê nhảy không đẹp bằng NingNing.