Karik tung full bản rap nhói lòng dành cho bé gái bị 'dì ghẻ' đánh chết

Mới đây, trên trang cá nhân, Karik đã chia sẻ đoạn clip hé lộ bài rap mà anh dành tặng cho bé gái xấu số và đặt tên ca khúc là Tâm Hồn Nhỏ. Trước đó, chỉ với những dòng lyrics mà Karik đăng tải khi viết về bé gái 8 tuổi đã khiến cho người xem nhói lòng vì sự xót xa, đau lòng đến tột cùng.

Clip bản rap Karik dành tặng em bé 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành