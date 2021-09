Karik từng có lời thề không bao giờ trình diễn 3 ca khúc này vì lý do đặc biệt

Thời điểm đó, Karik gần như suy sụp hoàn toàn sau cú sốc, dẫn đến quyết định rời showbiz một thời gian. Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, anh trở lại với 3 bài hát là Thương, Cạn Cả Nước Mắt và Từng Là Tất Cả. Dễ dàng nhận thấy một màu sắc trầm buồn đã bao phủ lên 3 ca khúc này, như nỗi lòng của Karik hậu chia tay.

Bẵng đi một thời gian, Karik đã trở lại với hình ảnh năng động hơn và chính lúc này anh chàng mới tiết lộ rằng đã lập lời thề không hát 3 bài hát trên ở bất kì sân khấu nào.

Karik - Từng Là Tất Cả (Lyric Video)

Trải lòng trên chương trình Vì yêu mà đến vào năm 2018, Karik nói: "Bài hát này ra đời sau khi Karik chia tay bạn gái. Bản thân mình không biết làm gì cuối cùng cho họ ngoài khả năng vốn có của mình đó là sáng tác.