Karik nhắc 'bớt thả thính', Binz tung luôn bộ sưu tập yêu đương

Đặc biệt, hội chị em gật gù khi Binz bày tỏ quan điểm lúc người yêu tức giận: "Đối với anh thì họ không bao giờ quá đáng hết. Nếu vẻ đẹp của họ không có điểm cuối cùng (giới hạn) thì cơn tức giận của họ cũng nên không có điểm cuối cùng (giới hạn). Anh chấp nhận cơn nóng giận của em dù mức độ ra sao đi nữa, cũng như anh đón nhận vẻ đẹp không điểm dừng của em".

Clip Binz chia sẻ về tình yêu

Ngay dưới bài đăng này, dân tình đồng loạt bày tỏ sự yêu thích vì Binz vẫn giữ vững phong độ "ông hoàng rắc thính". Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng nam rapper đang mượn cớ để ngầm nhắn nhủ với bạn gái "tin đồn" Châu Bùi chăng ?