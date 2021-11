Karik liên tục treo status não nề sau lời đồn yêu single mom

Karik than thở "hạn Kế Đô".



Tối 8/11, Karik tiếp tục chia sẻ hình ảnh bàn tay trầy xước, rướm máu.

Mới đây nhất, rapper Người Lạ Ơi đăng tải hình ảnh nhân vật Jocker.

Đính kèm là lời chia sẻ: "Pain is not aways in tears. Sometimes, it's present in smile". (Tạm dịch: Nỗi đau không phải khi nào cũng rơi nước mắt. Đôi khi, nó hiện diện trong nụ cười".