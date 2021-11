Karik có thiếu công bằng ở Rap Việt?

Ngẫu hứng và sự tự do là cái hay của freestyle. Trong khuôn khổ Rap Việt, các thí sinh phải dùng từ ngữ văn minh và tiết chế tính công kích. Do đó, màn diss trên sân khấu Rap Việt chưa mang đúng tính chất của một trận freestyle đúng nghĩa để công kích nhau.

2Can với vị thế "lão làng" chọn đi trước. Với 8 bar, 2Can điểm tên Binz, Khoa chính (Karik), Lão Khủng (LK) và Wowy. Cách dùng từ của 2Can đậm chất ngẫu hứng, và có yếu tố trào phúng đúng màu sắc của rapper này.

"Binz hồng thắm làm ta nhớ tên nàng / Lạc như là anh Tít đang ngồi trên Thiên Đàng / Anh là Khoa chính còn anh này là Khoa phụ / Anh cười tươi tắn còn anh như hoa nụ / Âm thầm anh Binz trao cho món quà quý / Eo ơi Lão Khủng kìa anh Wowy / Lớn rồi FA cũng tốt mà / Nhưng lớn rồi anh Wowy ơi! Mình đừng chơi đốt nhà".

Trong đó, đặc sắc nhất là 2 câu cuối: "Lớn rồi FA cũng tốt mà / Nhưng lớn rồi anh Wowy ơi! Mình đừng chơi đốt nhà" - một "cú đấm" chí mạng vào Wowy, khiến Karik bật cười sảng khoái. Binz và Rhymastic lao lên sân khấu bắt tay 2Can. Còn Wowy ngồi một góc cười, rồi cố gắng lẩn tránh câu chuyện sang hướng khác.

"Đốt nhà" là một ký ức không vui của Wowy. 2Can dùng chất liệu đó để công kích HLV, với tính chất không quá lố, nhưng vừa đủ để mang ý nghĩa của một màn diss thực sự. Bởi rap diss là phải công kích thẳng thắn và trúng mục tiêu.

Trong rap diss, fact (thông tin, một sự thật nào đó) rất quan trọng.

Rapper đưa ra fact chất lượng, bản diss càng đúng bản chất. Với "đốt nhà" của Wowy, 2Can theo đánh giá từ số đông khán giả là đã vượt lên phần còn lại. Binz bỏ phiếu cho 2Can đi tiếp. LK cũng nhất trí quan điểm đó. Chính Wowy bị diss một cú, nhưng phải thừa nhận 2Can xứng đáng.

Vậy Sidie, người được Karik chọn làm được gì trong màn diss?

Sidie công kích chính Karik. Cô rap: "Yes. Who the king? / Cuộc chơi này đâu thể làm thinh vì / Người đẹp trai nhưng đi cùng với một cái tính kỳ / Tên cô bé là gì? Sai sai ờm sai gì? Mới vòng 2 mà anh bắt em làm chủ đề quái dị /

Tới vòng này em đâu muốn đấu với Seachains / Nhưng khó phải làm vì trong tim anh Rik em muốn được ghi tên / Không muốn bị cancel / Muốn làm center / Không giữ em lại đó lại là quyết định à điên rồ ấy".