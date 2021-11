Karik chính thức lên tiếng sẽ rút lui khỏi 'Rap Việt' sau mùa 2

Dòng trạng thái từng được Karik đăng tải vào ngày 11/11

Là 1 HLV được yêu thích và có chuyên môn cao, những thí sinh thuộc team Karik sau vòng loại đều có những bước phát triển vượt bậc. Việc Karik rời chương trình sẽ là một tổn thất lơn cho chương trình và gây tiếc nuối cho khán giả.

Nhiều người cũng cho rằng lý do nam rapper này rời đi là do phía ban tổ chức. Vì mùa 2 có phần kém hấp dẫn so với mùa 1 nên để tạo drama, chương trình đã bắt Karik loại 2Can thay vì Sidie.