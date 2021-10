Karik 'chặt ngọt' Trấn Thành ngay tập mở màn Rap Việt mùa 2

Rap Việt mùa 2 sẽ chính thức lên sóng tối nay 16/10 với sự xuất hiện của bộ 6 quyền lực: Rhymastic, JustaTee, LK, Binz, Karik, Wowy cùng các chiến binh tài năng.

Tại vòng Chinh Phục, các fan không chỉ quan tâm đến tài năng của các thí sinh mà còn “bật chế độ hóng” xem những tên tuổi đình đám hay những nhân tố đặc biệt sẽ về với team nào.

Chính vì thế, các huấn luyện viên ngoài đẳng cấp chuyên môn thì cũng đã sẵn sàng “miệng lưỡi” để nghênh chiến với các team còn lại và điển hình là Karik đã chứng minh điều đó khi “chặt ngọt” MC Trấn Thành ở phần chào sân.