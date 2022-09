Karik bị mẹ 'chất vấn' MV sao chưa được triệu view

Mới đây, Karik đã chính thức ra mắt MV Có Chơi Có Chịu, kết hợp cùng cái tên quen thuộc - Only C, nhưng MV mang màu sắc hoàn toàn mới so với những bản hit trước đây của cặp đôi.

Ca khúc được Karik lấy cảm hứng sáng tác từ chủ đề “nóng” trên mạng xã hội thời gian vừa qua - “bóc phốt" người yêu cũ sau khi chia tay.