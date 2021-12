Kaposi sarcoma- ung thư mô mềm hiếm gặp

Your browser does not support the audio element.

Triệu chứng chính của ung thư Kaposi là sự phát triển của các đốm màu tím, đỏ hoặc nâu. Những tổn thương này có thể phát triển ở các khu vực sau:

- Da, thường xuyên nhất ở chân hoặc mặt

- Các cơ quan khác của cơ thể