Harry Kane đã có một trong những phong độ ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp của mình mùa này và CLB của đội trưởng đội tuyển Anh, Bayern Munich, đã gặt hái được nhiều lợi ích. Kane truyền cảm hứng cho Bayern Munich phá vỡ kỷ lục 32 năm.

Đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane tiếp tục khởi đầu mùa giải đáng kinh ngạc khi Bayern Munich tiến vào vòng tiếp theo của Cúp Quốc gia Đức (DFB-Pokal). Nhờ đó, Kane đã giúp đội bóng của HLV Vincent Kompany giành chiến thắng thứ 14 liên tiếp ngay từ đầu mùa giải, phá vỡ kỷ lục tồn tại 32 năm của năm giải đấu hàng đầu châu Âu.

Kane ghi hai bàn trong chiến thắng 4-1 trên sân khách trước Koln, qua đó nâng tổng số trận thắng lên con số hai liên tiếp tại cúp quốc gia. Bayern cũng đã thắng tám trong tám trận tại giải Bundesliga và ba trong ba trận tại Champions League, đồng thời đánh bại Stuttgart tại Siêu cúp Đức.

Kỷ lục trước đó của các đội bóng trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu thuộc về AC Milan. Họ đã thắng bảy trận đầu tiên tại Serie A mùa giải 1992 - 1993, cũng như ba trận đầu tiên tại Coppa Italia - khi các vòng đấu trước diễn ra theo thể thức hai lượt - và ba trận đầu tiên tại Champions League.