Harry Kane đã có một trong những phong độ ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp của mình mùa này và CLB của đội trưởng đội tuyển Anh, Bayern Munich, đã gặt hái được nhiều lợi ích. Kane truyền cảm hứng cho Bayern Munich phá vỡ kỷ lục 32 năm.
Đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane tiếp tục khởi đầu mùa giải đáng kinh ngạc khi Bayern Munich tiến vào vòng tiếp theo của Cúp Quốc gia Đức (DFB-Pokal). Nhờ đó, Kane đã giúp đội bóng của HLV Vincent Kompany giành chiến thắng thứ 14 liên tiếp ngay từ đầu mùa giải, phá vỡ kỷ lục tồn tại 32 năm của năm giải đấu hàng đầu châu Âu.
Kane ghi hai bàn trong chiến thắng 4-1 trên sân khách trước Koln, qua đó nâng tổng số trận thắng lên con số hai liên tiếp tại cúp quốc gia. Bayern cũng đã thắng tám trong tám trận tại giải Bundesliga và ba trong ba trận tại Champions League, đồng thời đánh bại Stuttgart tại Siêu cúp Đức.
Kỷ lục trước đó của các đội bóng trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu thuộc về AC Milan. Họ đã thắng bảy trận đầu tiên tại Serie A mùa giải 1992 - 1993, cũng như ba trận đầu tiên tại Coppa Italia - khi các vòng đấu trước diễn ra theo thể thức hai lượt - và ba trận đầu tiên tại Champions League.
AC Milan chấm dứt chuỗi toàn thắng sau khi hòa trên sân khách trước Cagliari, nhưng không ngăn cản họ giành chiến thắng chung cuộc ở vòng ba. AC Milan không thua trận nào trong mùa giải đó cho đến tháng 3, khi bị AS Roma loại khỏi cúp quốc gia và tiếp theo là trận thua Parma trên sân nhà ở giải vô địch quốc gia Serie A.
Bayern Munich giờ đây có cơ hội tự mình nâng cao kỷ lục và khiến bất kỳ đội bóng nào khác khó có thể vượt qua họ trong tương lai. "Hùm xám" nước Đức sẽ tiếp đón Bayer Leverkusen tại Bundesliga vào cuối tuần này và sau đó sẽ trở lại Champions League làm khách trên sân nhà của đương kim vô địch Paris Saint-Germain.
"30 phút đầu tiên không hề dễ dàng", Harry Kane chia sẻ sau chiến thắng trước Koln, "Chúng tôi đã có cơ hội vươn lên dẫn trước. Họ đã ghi bàn thắng đầu tiên, nhưng chúng tôi đã phản ứng rất tốt. Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là giành lại quyền kiểm soát trước giờ nghỉ giải lao.
Trong hiệp hai, chúng tôi đã chơi tốt hơn với lối chơi của mình. Khi họ bắt đầu mệt mỏi, chúng tôi có nhiều khoảng trống hơn và đã tận dụng được điều đó. Chúng tôi đang có một khoảng thời gian tốt và cần phải duy trì cảm giác và tinh thần chiến thắng này".
Kane đang có thành tích đáng kinh ngạc với 22 bàn thắng chỉ sau 14 lần ra sân mùa này. Anh ghi 12 bàn sau tám lần ra sân ở Bundesliga, bốn bàn trong hai trận đấu cúp và năm bàn trong ba trận đấu ở châu Âu, cùng với một bàn trong chiến thắng Siêu cúp Đức.
Cựu ngôi sao của Tottenham Hotspur Kane đã được hỏi về triển vọng giành Quả bóng vàng của anh trong kỳ nghỉ quốc tế vào tháng 10 vừa qua, kể từ đó anh vẫn luôn đạt được mục tiêu.
"Rõ ràng là tôi rất muốn giành Quả Bóng Vàng. Nhưng về cơ bản, đây là danh hiệu tập thể, dành cho cá nhân xuất sắc nhất của đội bóng", Kane khẳng định, "Vì vậy, trừ khi bạn vô địch những giải đấu lớn nhất trong nước, nếu không bạn phải vô địch Champions League hoặc World Cup. Tôi chắc chắn rất muốn giành được nó, đó sẽ là sự tích lũy những thành tích tuyệt vời của cả cá nhân lẫn tập thể. Đó sẽ là một mùa giải gần như hoàn hảo".
Trong khi đó, vợ của Kane là Kate đang hạnh phúc ở Đức và giữa những nghi ngờ về khả năng chồng cô trở lại Ngoại hạng Anh vào mùa hè tới, cô rất muốn anh tiếp tục ở lại Bavaria. Kate đang tận hưởng cuộc sống hiện tại, đặc biệt là sự riêng tư mà họ và bốn đứa con đang có được ở Munich.
Kane đã bày tỏ niềm hạnh phúc cá nhân với hoàn cảnh của mình, anh thừa nhận: “Cách mọi người chào đón chúng tôi thật phi thường. Điều đó khiến chúng tôi, không chỉ tôi mà tất cả chúng tôi, như một gia đình, vô cùng cảm động. Các con tôi đến trường và rất thích. Vợ tôi cũng cảm thấy rất thoải mái. Chúng tôi thực sự tận hưởng từng giây phút ở đây."
Vì vậy, bất kỳ đội bóng nào muốn Harry Kane trở lại Anh sau World Cup 2026 có thể sẽ phải tìm kiếm mục tiêu khác.