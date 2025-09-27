Kane phá vỡ kỷ lục lịch sử của Haaland và Ronaldo, nói về việc trở lại Premier League

Tiền đạo người Anh và cựu đội trưởng Tottenham Harry Kane đã phá vỡ sự im lặng về khả năng trở lại Ngoại hạng Anh vào năm 2026 sau khi ghi bàn thắng thứ 100 cho Bayern Munich. Đội trưởng đội tuyển Anh Kane ghi bàn thắng thứ 100 chỉ sau 104 lần ra sân cho Bayern Munich vào hôm nay 27-9.

Cầu thủ 32 tuổi Kane đã đạt đến cột mốc này sau khi ghi hai bàn trong chiến thắng 4-0 trước Werder Bremen tại Bundesliga. Kane trở thành cầu thủ nhanh nhất ghi được 100 bàn thắng cho một CLB ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu trong thế kỷ này.