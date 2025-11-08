Justin Rose bỏ túi hơn 94 tỷ từ play-off FedEx Cup

Justin Rose đã xóa cách biệt 3 gậy trong 5 hố cuối để vượt Tommy Fleetwood – người liên tục dẫn đầu bảng St. Jude Championship 2025.

Kết quả này đến nhờ cú bứt phá với 4 điểm birdie liên tiếp mà Rose giành được trong các hố 14-17 trên sân TPC Southwind ở Memphis, Tennessee.

Rose có cơ hội để định đoạt danh hiệu FedEx St. Jude Championship – chặng đầu tiên trong chuỗi play-off FedEx Cup 2025 – nhưng chỉ giữ par ở hố 18. Anh hụt điểm birdie một cách đáng tiếc.