Justin Bieber dẫn đầu đề cử VMAs, tân binh Olivia Rodrigo hướng tới giải lớn nhất 'Bài hát của năm'

Các ca sĩ có nhiều đề cử đáng chú ý khác là Billie Eilish (5 đề cử), Taylor Swift (4 đề cử), Ariana Grande (3 đề cử) và Lady Gaga (2 đề cử). Đại diện duy nhất của Universal Music Group có mặt tại hạng mục Video của năm 2021 là The Weeknd cùng bản hit Save your tears. Sở hữu một trong những MV ấn tượng nhất năm nay, ca khúc của nam ca sĩ “Cuối tuần” được coi là ứng cử viên nặng ký nhất trong hạng mục này.

Đếm ngược tới ngày 12/9, các fandom sẽ là người quyết định “số mệnh” của các giải thưởng. Với thể thức tính số lượng bình chọn 100%, MTV VMA được nhận xét là sân chơi khốc liệt để các nghệ sĩ so sánh lượng fan của mình. Chưa biết kết quả sẽ ngã ngũ ra sao, khán giả chắc chắn sẽ được tận hưởng không khí âm nhạc tuyệt vời khi mới đây, ban tổ chức đã xác nhận sự có mặt của Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly và Lorde, nữ ca sĩ mới đây đã quay trở lại cùng Solar power.

Là một trong những sự kiện đầu tiên mở cửa đón fan quay trở lại, MTV VMA sẽ được tổ chức tại thành phố New York cùng những biện pháp phòng dịch đặc biệt. “Sức khỏe và sự an toàn của các nghệ sĩ, fan, nhân viên và các đối tác luôn được đặt lên hàng đầu, và MTV cùng Barclays Center đang cộng tác chặt chẽ… để những khán giả yêu nhạc từ khắp nơi trên thế giới được lại gần nhau hơn”. Ghi chú rõ trong bản thông cáo báo chí, ban tổ chức đang cho thấy tinh thần tập trung nhằm mang đến một buổi trao giải chất lượng, an toàn đến với khán giả.

Mi Ty