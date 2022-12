Jungkook trình diễn tại World Cup khiến album solo của trưởng nhóm BTS bị ảnh hưởng?

Thời gian gần đây, các thành viên nhóm nhạc BTS liên tục có những hoạt động âm nhạc quảng bá cá nhân. Hoạt động quảng bá nổi bật nhất có thể thấy đó chính là của Jungkook.

Em út BTS đã biểu diễn tại sân khấu khai mạc World Cup 2022 - lễ khai mạc của kỳ World Cup được đầu tư nhất trong lịch sử, được tổ chức tại sân vận động Al Bayt tại Qatar có sức chứa lên đến 60.000 khán giả.



Jungkook toả sáng khi biểu diễn tại đêm Khai mạc World Cup 2022