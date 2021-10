Jungkook gửi lời nhắn cực gắt tới antifan trong concert BTS

Mới đây, BTS tổ chức concert online mang tên PERMISSION TO DANCE ON STAGE. Dù không có khán giả tham dự trực tiếp nhưng 7 chàng trai vẫn đem đến những tiết mục vô cùng bùng nổ.

Trong đó, Jungkook chiếm trọn spotlight không chỉ vì màu tóc mới thời thượng, vẻ ngoài quyến rũ mà còn qua hành động "dằn mặt" antifan vô cùng thâm thúy.

Your browser does not support the video tag.

Jungkook gửi lời nhắn tới antifan qua bài So What

Cụ thể, trước khi bắt đầu tiết mục So What, cậu út BTS nói: "Tôi có điều muốn nói với những người không thích tôi". Thấy thế, các thành viên hỏi rằng điều đó là gì vậy. Ngay lập tức, Jungkook dõng dạc hô to: "Thế thì sao! (So What)",rồi cùng đồng đội biểu diễn cực sung ngay khi tiếng nhạc vang lên.

Jungkook là thành viên nổi tiếng nhất nhì BTS, tuy nhiên lực lượng antifan của anh cũng vô cùng đông đảo.