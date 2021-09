Jungkook – chiếc hải âu nhỏ bé ngày nào, nay đã vươn rộng đôi cánh đảo nghiêng khắp vùng trời thế giới

Bởi cậu ấy là người hiểu rõ các anh của mình đã phải vất vả đến nhường nào, biết rõ những thăng trầm khi cùng các anh đi lên trên từng nấc thang sự nghiệp hay thấu rõ những điều dẫu các anh chẳng cần nói ra thành lời, cậu cũng dễ dàng cảm nhận được.

Người đàn ông khi rơi lệ, không chỉ là lúc họ mệt mỏi và yếu đuối nhất, mà còn vì họ là một con người sống tình cảm và đầy sự chân thành.

Cậu bé ấy luôn là người rất giỏi thể hiện nét mặt đầy cuốn hút trên từng sân khấu. Thế nhưng khi ánh sáng rực rỡ vụt tắt, thì lại trở về nguyên hình một cậu nhóc đơn thuần, dễ khóc dễ cười thật sự rất đáng được yêu thương.

Jungkook giờ đã hai mươi bốn tuổi, cũng chẳng còn là cậu nhóc bé nhỏ bé năm nào. Nhưng với các anh thì dẫu cho bao nhiêu lâu qua đi chăng nữa, Jungkook vẫn sẽ mãi là Jungkook của năm mười lăm tuổi, ngô nghê đáng yêu cần được bảo ban, nâng niu và trân trọng.

Thế nên, không lạ gì khi ta đã từng nghe đến “luật em út” trong Bangtan – bởi em út luôn được quan tâm nhiều hơn, thương yêu và cần được nhường nhịn nhiều hơn chút. Vì em là maknae, là bé út nhỏ nhắn của các anh mà ^^.

Có thể không phải là tuyệt vời hay vĩ đại nhường nào, nhưng cái cách mỗi anh lớn trong Bangtan dạy dỗ Jungkook từng chút một, để em hiểu được cách ứng xử như thế nào mới là đúng. Đã phần nào làm nên tính cách của Jungkook ngày nay, một chàng trai mà người gặp người yêu.

4. Jungkook à, mừng tuổi mới đã đến nhé chàng trai xử nữ….

Từ những chập chững đầu đời (Begin), qua từng năm tháng phủ đầy sương gió của máu, mồ hôi và nước mắt (Blood, Sweat and Tears). Nay ta lại cùng nhau hân hoan chào đón chuyến tàu đưa chàng trai Busan cập đến một bến đỗ chào tuổi mới đã sang.

Thời gian (My Time) là cuộc hành trình không ngừng đi tìm lại chính bản ngã của chính mình. Là sự cứu rỗi (Save Me), đam mê với khát vọng mãnh liệt (Fire) hay đến cuối cùng chỉ là cố níu giữ lại chút thanh xuân đã mất (Spring Day). Dẫu là điều gì đi chăng nữa, chỉ cần chàng trai ấy vẫn nỗ lực hết mình, thì chắc chắn niềm hạnh phúc ngập tràn (Euphoria) sẽ luôn tìm đến người hữu duyên. Và tình yêu cùng trái tim chân thành sẽ mãi mãi không bao giờ có thể lụi tàn (Love is Not Over).