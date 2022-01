Jungkook (BTS) bị phát hiện nhìn đắm đuối đàn chị hơn 12 tuổi

Đây là một trong những meme để đời của Jungkook (BTS). Fan không thể ngừng xuýt xoa phản ứng đáng yêu của anh chàng khi bị máy quay "bắt trọn khoảnh khắc" nhìn đắm đuối đàn chị hơn 12 tuổi.

Your browser does not support the video tag.

Chiếc idol Gen Z của ARMY trông cực kỳ ngượng ngùng, sau đó anh chàng vội vàng "chữa cháy" bằng cách quay mặt sang hướng khác và nở nụ cười bẽn lẽn.

Không biết Jungkook đã nghĩ gì khi nhìn đàn chị chăm chú như thế, đến nỗi máy quay xuất hiện trước mặt mà còn không hề hay biết?

Trên mạng xã hội, netizen đồng lòng dành nhiều lời khen cho... visual đẹp nức nở của Jungkook. Hầu hết đều say mê ánh mắt long lanh "như chứa cả triệu vì sao" của em út nhà BTS, cùng phản ứng ngại ngùng của anh chàng khi bị máy quay bắt gặp.

Bên cạnh đó, các ARMY mới gia nhập fandom cũng không ngừng hỏi han nhau về danh tính của đàn chị được Jungkook nhìn đắm đuối. Hoá ra Hong Jinyoung là một gương mặt không hề xa lạ với Kpop fan.

Cô sinh năm 1985, là một ca sĩ nhạc trot cực kỳ nổi tiếng với thâm niên hơn 15 năm trong làng nhạc. Bên cạnh ngoại hình trẻ trung "hack tuổi", Hong Jinyoung còn được biết đến với tính cách tươi sáng, năng nổ cùng nhiều biểu cảm aegyo đặc sắc.