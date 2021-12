Jung Woo Sung: Từ tuổi thơ cơ cực tới mỹ nam cả showbiz Hàn ngưỡng mộ

Từ khi ra mắt tới nay, “ông hoàng diễn xuất” đóng phim không ngừng nghỉ và trở thành một trong những ông trùm phòng vé của màn ảnh rộng xứ Hàn, với tần suất đều đặn mỗi năm có từ 1 – 2 phim ra rạp. Bên cạnh đó, nét đẹp ấn tượng và ánh mắt tràn đầy cảm xúc của nam diễn viên cũng chính là điều khiến khán giả khó quên, nhất là khi anh vào vai những nhân vật tình cảm.

Jung Woo Sung trong phim Beat và The King

Không giới hạn ở lĩnh vực diễn xuất, năm 2000, Jung Woo Sung thử sức với công việc đạo diễn với việc thực hiện MV cho nhóm nhạc God. Anh chỉ đạo sản xuất của 8 tác phẩm đình đám, trong đó phải kể đến tuyển tập phim do Liên hoan phim Quốc tế Hong Kông ủy quyền. Bộ phim The Killer Behind the Old Man của anh được các nhà phê bình ca ngợi là tác phẩm mạnh mẽ và phong cách nhất. Anh cũng lập công ty giải trí Artist Company chuyên quản lý diễn viên tại Hàn Quốc.

Jung Woo Sung lấn sân sang lĩnh vực đạo diễn.

Jung Woo Sung tham dự nhiều liên hoan phim quốc tế khác nhau như Liên hoan phim quốc tế Busan, Liên hoan phim quốc tế Jeonju,… không chỉ với tư cách là một diễn viên hay đạo diễn, mà còn là thành viên ban giám khảo.

Ca sĩ, diễn viên Isaac hội ngộ Jung Woo Sung tại LHP Busan 2019

Tuổi thơ cơ cực

Sinh năm trong một gia đình nghèo tại Sadang-dong (Seoul, Hàn Quốc), được xếp vào diện khó khăn nhất thành phố. Jung Woo Sung là con thứ 3 trong gia đình có đến 4 người con, bắt đầu bán hàng tại tiệm bánh hamburger từ khi mới học cấp 2.

Thời gian đầu, cửa hàng luôn ế ẩm, sự xuất hiện của nam diễn viên khiến các cô gái trong thành phố truyền tai nhau và ghé đến mua bánh để được gặp anh. Bước vào năm lớp 10, Jung Woo Sung nghỉ học để tìm việc trong nhà máy nhằm phụ giúp kinh tế cho gia đình. Khi được hỏi về quyết định bỏ dở việc học để kiếm tiền từ sớm, Jung Woo Sung chia sẻ anh chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.