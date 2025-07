JSOL vừa chính thức trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Dán mắt" – single mở màn cho chuỗi hoạt động âm nhạc kéo dài đến cuối năm 2025 của nam ca sĩ. Không chỉ gây chú ý bởi hình ảnh chỉn chu, giai điệu trẻ trung và tinh thần tươi sáng, MV "Dán mắt" còn thu hút sự quan tâm khi quy tụ dàn cameo đặc biệt: những gương mặt thân quen đến từ chương trình thực tế Anh trai say hi.

Trong MV, ngoài hai nhân vật chính do JSOL và diễn viên Lâm Thanh Mỹ đảm nhiệm, người xem dễ dàng nhận ra sự góp mặt của các "anh trai" đình đám như NICKY, Phạm Đình Thái Ngân, ERIK và Captain Boy. Dù xuất hiện với thời lượng không dài, nhưng sự xuất hiện của họ đã mang đến màu sắc vui nhộn, gần gũi và khiến fan của Anh trai say hi thích thú.

JSOL và Đức Phúc

Điều đặc biệt nằm ở hậu trường của những khung hình tưởng chừng "sang – xịn – mịn" ấy: toàn bộ dàn cameo đều không nhận cát-xê. Chia sẻ về điều này, JSOL nói ngắn gọn nhưng đầy xúc động: “Lúc tôi ngỏ lời mời đóng MV, các anh em đều nói thôi tiền nong gì. Tôi rất cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho sản phẩm trở lại của mình”.

Hòa Minzy và JSOL

"Dán mắt" là sản phẩm đánh dấu sự chuyển hướng trong phong cách âm nhạc của JSOL, thể hiện hình ảnh vui vẻ, tự nhiên và gần gũi – một phiên bản JSOL mà khán giả từng thấy trong Anh trai say hi. Nam ca sĩ chia sẻ: “Sau khi tham gia Anh trai say hi, tôi mới bắt đầu muốn mọi người biết đến khía cạnh vui vẻ của mình. Tôi cũng đắn đo, suy nghĩ rất nhiều, nói chuyện với anh Hưng để tìm ra một hướng đi toát ra tinh thần của mình nhất”.

JSOL tái ngộ Lâm Thanh Mỹ sau 6 năm từ phim điện ảnh đầu tay.

Ca khúc do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác, người cũng từng suýt từ chối nhận lời vì thấy chất liệu âm nhạc “trẻ trung quá, tưởng khó viết”. Nhưng cuối cùng, sự gắn bó hơn 10 năm với JSOL khiến anh đổi ý: “JSOL có quá nhiều màu sắc để tôi khai thác trong âm nhạc và "Dán mắt" chỉ là một lát cắt trong đó”.

Điều thú vị là toàn bộ kinh phí sản xuất MV đều do JSOL tự đầu tư từ tiền chạy show suốt một năm qua. Anh thừa nhận: “Tôi may mắn nhận được sự yêu thương sau Anh trai say hi. Các bạn fan đã chờ đợi rất lâu, hối thúc mình ra sản phẩm, nên tôi áp lực mình phải làm gì để đáp lại tình yêu đó cho xứng đáng”.

MV "Dán mắt" cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ nhiều đồng nghiệp thân thiết. Trong số đó, Hòa Minzy – người chị thân thiết trong nghề – đã không ngần ngại thể hiện cảm xúc như một “fan girl thứ thiệt” khi xem MV và liên tục xuýt xoa khen ngợi: “Đẹp trai quá trời luôn!”.