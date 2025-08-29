Jose Mourinho: Người đặc biệt hết phép

Nhưng nhìn ở góc độ khác, việc Mourinho phải tìm đến giải đấu hạng ba của châu Âu để “cứu rỗi” sự nghiệp cũng phản ánh rõ thực tế rằng ông không còn đủ bản lĩnh cạnh tranh ở Champions League, thậm chí ngay cả Europa League cũng không. Roma của Mourinho sau đó đã thất bại cay đắng trong trận chung kết Europa League 2023 trước Sevilla – đội bóng có truyền thống nhưng không thuộc hàng đại gia.

Trước đó, Mourinho đã có một minh chứng rõ rệt: chức vô địch UEFA Conference League cùng AS Roma năm 2022. Với người hâm mộ Roma, đó là một chiến công lịch sử, bởi CLB thủ đô Italia lần đầu tiên giành được danh hiệu châu Âu (không tính Cúp Hội chợ 1960-61; tiền thân của UEFA Cup, nay là Europa League).

Tại Fenerbahce, Mourinho tiếp tục bộc lộ những hạn chế quen thuộc: than phiền về chuyển nhượng, phàn nàn CLB không hỗ trợ đủ, nhưng lại không thể giúp đội bóng vượt qua những trận cầu quyết định. Thậm chí, ông còn chưa thắng nổi một trận derby ở Thổ Nhĩ Kỳ – điều mà với bất kỳ HLV lớn nào cũng là thước đo quan trọng.

Thực tế cho thấy Mourinho giờ chỉ còn hợp với những dự án ngắn hạn, nơi ông khơi dậy tinh thần chiến đấu và biến tập thể trung bình trở nên lì lợm. Nhưng để xây dựng một đội bóng cạnh tranh sòng phẳng ở Champions League hay Europa League, “Người đặc biệt” không còn là lựa chọn số 1. Bóng đá đã thay đổi, nhưng Mourinho dường như vẫn cố bám vào những công thức cũ.

Từ chỗ là HLV trẻ trung, đầy tham vọng và cách tân, Mourinho giờ giống như một tượng đài đã dừng lại trong quá khứ. Nếu không chấp nhận đổi mới, “Người đặc biệt” sẽ chỉ còn phù hợp với những sân chơi an ủi, thay vì nơi quy tụ những tinh hoa thật sự của bóng đá châu Âu.