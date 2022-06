Jon Rahm hụt ngôi đầu bảng US Open

Vòng 3 US Open 2022 là một ngày thi đấu khó khăn của hầu hết những ngôi sao, với một loạt biến động rất khó tin.



Điều kiện khắc kiện ở sân The Country Club, đặc biệt là biến động về gió, khiến cho phần lớn những người tranh tài không còn là chính mình.



Nhà đương kim vô địch Jon Rahm là một trong số các trường hợp hiếm hoi sống sót trong địa ngục.



Jon Rahm rất tập trung để ghi 4 điểm birdie và 2 bogey cho đến sau khi kết thúc hố 17, đứng trước cơ hội độc chiếm đỉnh bảng.

Rahm đánh không tốt ở hố 18

Chỉ cần đạt được số gậy tiêu chuẩn ở hố 18 (par4), tay golf người Tây Ban Nha sẽ vươn lên vị trí dẫn đầu.



Thế nhưng, cú phát bóng của Jon Rahm đưa bóng đi vào bãi cát. Kể từ đó, mọi chuyện không nằm trong kiểm soát của golfer số 2 thế giới.



Rahm hoàn tất hố 16 với điểm double bogey. Anh kết thúc vòng 3 US Open với tổng cộng 71 gậy (điểm +1).



Tổng điểm gậy của Rahm hiện tại là -3, xếp sau Matt Fitzpatrick và Will Zalatoris - những người chia sẻ ngôi đầu với tổng điểm -4.



Kết quả này đồng nghĩa với việc Rahm vẫn còn nhiều cơ hội để bảo vệ chức vô địch US Open.



Ở vòng này, Fitzpatrick, golfer người Anh, thực hiện tổng cộng 68 gậy (-2), trong khi Zalatoris đánh 67 gậy (-3).



Cơ hội để Scottie Scheffler, hiện đứng số 1 thế giới, giành danh hiệu major thứ hai trong sự nghiệp, sau The Masters hồi tháng Tư, cũng khá rộng dù anh đánh trên par 1 gậy.



Scheffler hiện có tổng điểm -2, ngang với Keegan Bradley và Adam Hadwin.



Trong khi đó, sau hai ngày đầu thi đấu ổn định, Rory McIlroy đánh hơn 3 gậy ở vòng này, tổng điểm trên bảng xếp hạng là -1.



Thất vọng nhất phải kể đến Collin Morikawa. Từ vị trí đầu bảng, anh tụt 16 bậc xuống xếp trong nhóm T17.



Morikawa đánh trên par 7 gậy, với 1 birdie, 4 bogey và 2 double bogey. 77 gậy của Collin cũng là số gậy cao thứ 3 trong ngày thi đấu thứ 3.