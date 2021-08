Jon Rahm ghi dấu ấn sau Covid-19

Your browser does not support the video tag.

Ngày thi đấu đầu tiên trên sân Liberty National, ở sự kiện The Northern Trust - một trong ba cuộc tranh tài thuộc hệ thống PGA Tour cuối cùng mùa giải 2020-21 và nằm trong khuôn khổ FedEx Cup - diễn ra dưới những trận gió khó lường.

Jon Rahm là một trong những gương mặt được chào đón nhất giải đấu.